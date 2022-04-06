Війська РФ обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі – голова ОВА

Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Згідно з даними Нацполіції, протягом 5 квітня війська РФ з «Градів», танків, артилерії та стрілецької зброї обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, пошкодивши щонайменше 38 цивільних об’єктів.

10 березня російські військові обстріляли людей у Чернігові, які стояли в черзі за хлібом.

Російська сторона неодноразово заявляла, що не обстрілює цивільних в Україні, попри те, що такі факти ретельно засвідчені, в тому числі західними правозахисними організаціями і журналістами.