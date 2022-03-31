Російські військові знову застосували фосфорні снаряди на Донеччині – голова ОВА

Російські військові знову застосували фосфорні боєприпаси – у Мар’їнці, Красногорівці і Новомихайлівці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, до Курахівської міської лікарні доправили 11 поранених цивільних із Мар’їнської громади, серед них чотири дитини.

«Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених», – додав голова ОВА.

«Продовжуємо підвозити питну воду і харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих – евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація – це тимчасово. Найважливіше зараз – зберегти життя», – додав він.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомляли про такі факти на Донеччині, Луганщині, Київщині.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

США раніше висловили свою стурбованість тим, що Росія застосовує в Україні заборонені види зброї.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики. Президент США також висловлював побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 36-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.