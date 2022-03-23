«Звичайний рашизм»: Путін відверто і послідовно наслідує Гітлера

(Рубрика «Точка зору»)

Віктор Варницький

Росія абсолютно бездоказово звинувачує Україну у нацизмі, і у той же час рівняє із землею українські міста авіабомбами та крилатими ракетами. Розстрілює вагітних жінок, немилостиво вбиває дітей, не зупиняється перед бомбардуваннями монастирів і катуванням священиків.

Що ж спільного між рашизмом та нацизмом? Спойлер – багато чого.

«Залишилася одна Таня»

Біля розбомбленої російською армією дитячої лікарні Маріуполя – дитячі іграшки, пелюшки та нічні горщики…Скільки безневинних діточок ніколи більше не зможуть взяти у руки своїх ведмедиків та собачок? Скільки голосочків убитих малюків вже не почують їхні мами?

Льотчики «Рашнваффе» добре знали, куди кидають свої смертоносні бомби. Це підтверджує дика, нелюдська атака рашистів на Маріупольський драмтеатр, де у бомбосховищі ховалися від «русских братьев» жінки і маленькі діти. Маріупольці написали на площі по обидва боки театру великими літерами «ДІТИ», у сподіванні на гуманність російських льотчиків. Але нелюдів це лише підбурило.

Вже 20 днів триває блокада героїчного азовського міста. 19 днів без світла, тепла, їжі, води. Маріупольці збирають дощову воду, щоб не дати померти від спраги дітям. 19 днів під постійними авіанальотами, ударами ракет та артобстрілами.

Від 50 до 100 авіабомб скидають рашисти на місто щодня. Це значно більше ніж нацисти скинули на іспанську Герніку чи британський Ковентрі. Загиблих містяни ховають просто на подвір'ях у братських могилах.

Кремль полюбляє напередодні 9 травня діставати з архівів документи, які ілюструють звірства нацистів під час Другої Світової.

Один із документів, який неможливо читати без сліз, блокадний щоденник Тані Савічевої. 9 сторінок, на яких маленька пітерська школярка тремтячою рукою записувала, як помирає від голоду її родина. Під літерою «М» – мама померла 13 травня о 7.30 ранку. Під літерою «П» – померли всі. Під літерою «З» – залишилась одна Таня.

Кремлісти, як і нацисти Третього Рейху, полюбляють символи, але чи усвідомлюють вони, що діють тотожно, як Гітлер у 41-44 роках? І що сьогодні у Маріуполі вже сотні таких же Тетянок, Нін, Михайликів, які втратили своїх батьків і рахують дні та години у підвалах та укриттях. Скільки грамів хліба та крапель води у них залишилось?

Вони ніколи не забудуть криваві обійми «братів». Їхні сльози та страждання на довгі роки стануть дзвонами нашої пам'яті та тавром ганьби для країни, яка під вигаданими гаслами вирішила «звільняти» бомбами і танками українських матерів та дітей. Звільняти від життя.

Голокост 21 століття

Путін часто, бажаючи того чи ні, повторює дії і навіть постулати Гітлера.

Після вторгнення в Україну він заявив: «ми не хотіли нападати, але нас змусили».

Майже слово у слово те ж саме говорив Гітлер у своїй промові перед Рейхстагом після нападу на Польщу 1 серпня 1939 року: «Польська держава відмовилась від мирного врегулювання конфлікту і взялася за зброю. Щоб припинити це безумство, у мене немає іншого виходу, крім як віднині й надалі силі протиставити силу».

Наступна цитата зіб’є з пантелику навіть кремлівських істориків. Хто це сказав: Гітлер чи Путін?

«Ми стоїмо перед суворою альтернативою: або нанести удар самим, або рано чи пізно напевно бути знищеними».

Це сказав Гітлер на нараді з керівниками Вермахту. І майже те ж саме Путін після вторгнення в Україну.

Ще одна неймовірна і зловісна паралель виступів Гітлера та заяв Путіна. У серпні 39-ого фюрер пообіцяв, що не воюватиме проти жінок та дітей.

«Я наказав, щоб мої повітряні сили обмежилися атаками на військові об’єкти» (Гітлер, серпень 1939 р.)

Перша леді США Елеонора Рузвельт тоді емоційно відреагувала на підступну брехню фюрера.

«Як ти можеш говорити, що не збираєшся воювати з жінками та дітьми, а потім відправляти літаки бомбити міста» (Елеонора Рузвельт).

Такі же слова адресують сьогодні новому фюреру Путіну мільйони жінок. Його брехню про те, що Росія начебто наносить удари лише по військових об’єктах, бачить увесь світ.

Майже стертий з лиця землі Маріуполь, зруйновані Харків, Суми, Чернігів, Охтирка, Волноваха, Ізюм, Ірпінь, Буча, Рубіжне…Розбомблені лікарні, пологові будинки, притулки для мам та малюків, дитячі садочки, школи, театри. Вбиті тисячі мирних українців, понад сто дітей. Позбавлені домівок мільйони людей.

У Гітлера було «єврейське питання», у Путіна – українське.

Він так і не змирився з тим, що Україна будує незалежну, демократичну державу, вільну від російської диктатури, вождізму, закостенілих догм та надуманих скреп, які путінська верхівка нав'язала російському суспільству за зразком так званої «арійської винятковості нацистів».

Із 2014 року Путін, цей фюрер 21 століття, у різних варіаціях заперечував право України на суверенний розвиток. Називав українців «недонацією, державою імені Леніна, колонією з маріонетковим урядом, антиросією із зовнішнім управлінням».

Путін ідеологічно готував росіян до геноциду українського народу. За прикладом того, як його кумир Сталін знищував українців Голодомором та ГУЛАГом.

Ще один наставник Путіна – Гітлер спалював «недонації» євреїв, поляків, українців у печах Освенцима, Бухенвальда, Майданека…

У 21 сторіччі наступник кривавих Йосипа та Адольфа – Владімір, застосував проти українського народу сучасну зброю масового залякування та терору. Крилаті та гіперзвукові ракети, авіабомби, у тому числі і заборонені всіма можливими конвенціями касетні, снаряди, фосфорні бомби, танки.

У Харкові путінський снаряд вбив 96-річного в'язня Бухенвальда Бориса Романченка. Чоловік пережив жахи нацизму, але жахіття рашизму не зміг.

Перед вторгненням Путін відверто погрожував українцям знищенням.

«Ви хочете декомунізації – ми покажемо вам справжню декомунізацію», – заявив Путін.

Неймовірне блюзнірство – «денацифікацією» цілому народу погрожує прямий послідовник ідей Гітлера та третього Рейху. І діє Путін немов за нацистськими методичками.

Килимовими бомбардуваннями рівняє із землею українські міста, в результаті цивільних вбито більше ніж військових. Безжально розстрілює матерів з малечею, які намагаються виїхати чи вийти із розбомблених міст. Підступно б’є «Градами» по гуманітарних коридорах.

Для рашистів немає нічого святого. Навіть нацисти не бомбили церкви та монастирі. А Путін віддав наказ не жаліти нікого.

«Братські» зондеркоманди вже розстріляли чотирьох священників, спалили кілька храмів. Російська авіація скинула бомби на православну святиню у Донецькій області – Святогірську Лавру ( до речі, Московського патріархату). Там у цей час переховувалися від війни 500 біженців, з них 200 дітей.

«Осквернителі власного гнізда»

Так Геббельс назвав усіх, хто не згодний з націонал-соціалістичною ідеологією. Пацифіст у Третьому Рейху стало лайливим словом, за таке відправляли до концентраційних таборів.

Сьогодні у Росії усіх, хто виходить на протести з безневинними плакатами, на яких написано одне слово «Мир», відправляють у тюрми. Будь-яке інакодумство викорінене, опозиція знищена, її лідери або убиті владою(Нємцов), або відбувають покарання у колонії (Навальний).

21 березня 1933 року нацисти у Німеччині випустили декрет «Про відбиття підступних нападок на уряд національного підйому». Порушників відправляли до в'язниць або концтаборів.

У Росії з початком вторгнення в Україну з'явилася нова стаття кримінального кодексу за «дискредитацію збройних сил РФ». І вже є реальні терміни ув'язнення для блогерів, які оприлюднили жахливі кадри російських бомбардувань українських міст. Навіть слово «війна» у Росії під забороною. Лише «спеціальна операція».

За порушення закривають телеканали, газети, сайти. Вся біль-менш ліберальна преса «наказала довго жити», або мовить з-за кордону. Навіть Facebook, Youtube та Instagram Генпрокуратура РФ визначила як екстремістські організації.

Професійна журналістика як у 30-ті роки у Німеччині, так і зараз у Росії, перестала існувати як клас. Місце телеведучих, кореспондентів зайняли офіцери та солдати кремлівської пропаганди, які вбивство дітей та жінок в Україні називають «тріумфом російської зброї».

«Передові газети там жахливі – брехливі, кровожерливі, зарозумілі. Увесь світ за межами Німеччини показувався дегенеративним, дурним, підступним. Виходило, що світу нічого іншого не залишається, як бути завойованим Німеччиною», – писав Еріх Марія Ремарк про нацистів.

Романи Ремарка нацисти спалювали на площах, майже 80 років тому, а наче зараз. Про російський шовінізм.

Розлючений невдачами на українських фронтах Путін істерично заговорив про «самоочищення Росії від покидьків та зрадників». Очищення від 5-ї колони, яка виступає проти війни. Таких людей сучасний фюрер називає «нацпредателями». Чи знає Путін (не може не знати), що термін «нацпредатели»( nationalverrater) першим використав Гітлер у своїй книзі «Майн кампф».

Нова свастика РФ і «путлерюгенд»

Z – з цією літерою пов'язане нове російське божевілля. Вона не лише на смертоносній рашистській бронетехніці… На приватних автівках, у підсвітці будинків, на формі спортсменів, позбавлених можливості брати участь у всіх міжнародних змаганнях, на одязі дорослих і дітей.

Символ Z використовувався у концентраційному таборі Заксенхаузен

Кремлівські пропагандисти не вигадали нічого розумнішого, ніж запропонувати для патріотичного підйому мас новий фашистський символ, по суті нову свастику. І літеру взяли не з кирилиці, а з «ворожої латиниці».

Символ Z використовувався у концентраційному таборі Заксенхаузен. Станція Z – так звалася будівля, де нацисти масово знищували ув’язнених. У 1943 році тут запрацювала ще й газова камера.

Схоже, що такі нацистські аналогії багатьох фанатів путінського режиму лише збуджують. «Масова істерія захоплення», як казав у відомому документальному фільмі «Звичайний фашизм» режисер Михайло Ромм.

І нагадував слова Геббельса: «немає сенсу впливати на розум мас – треба впливати на їхні прості почуття». Утім, нинішні оглуплені російські маси, найімовірніше, антифашистський фільм Ромма не дивилися.

За лекалами Третього Рейху будується у Росії і патріотичне виховання. Точніше, військово-патріотичне. У країні десятки юнацьких мілітаристських організацій.

Шойгу була створена така собі Юнармія, абсолютний аналог Гітлерюгенда

У 2016 році за ініціативою міністра оборони (скорше міністра війни) Шойгу була створена така собі Юнармія. Всеросійський дитячо-юнацький рух. Абсолютний аналог Гітлерюгенда. Так ось, до 2030 року Шойгу наказав збільшити чисельність організації до 3,5 мільйонів юних бійців. Тобто під рушницю Росія прагне поставити кожного п’ятого школяра. Кожного п’ятого! І найжахливіше, що матері спокійно спостерігають, як з їхніх дітей держава робить гарматне м’ясо.

Може, хтось покаже їм справжні, а не відрежисовані пропагандистами, кадри війни в Україні. Коли необстріляних бійців Путін відправляє вбивати жінок та дітей, а вони гинуть у цій м’ясорубці тисячами.

І тіла загиблих навіть не забирають з поля бою. У цьому рашисти перевершили нацистів.

Невідворотність покарання

Як показує історія, злочинців проти людяності чекає не лише кара небесна.

Лідери нацистів або покінчили життя самогубством (Гітлер, Геббельс, Геринг) або були повішені у спортзалі Нюрнберзької в’язниці.

Першим страченим був міністр закордонних справ нацистської Німеччини Йоахім фон Ріббентроп. (Сергію Лаврову мав би бути відомий цей факт). Дипломатичний статус не рятує від покарання.

Старший сержант Джон Вудс одягнув на голову Ріббентропу чорний ковпак і затягнув на шиї мотузку. Кат привів у дію механізм і дверцята люку відчинились. Смерть головного дипломата Третього Рейху не була миттєвою.

Така ж доля спіткала і фельдмаршала Кейтеля (Сергій Шойгу безперечно має знати про такого). І ще десяток вищих чинів нацистів. Їхні тіла таємно спалили у крематорії, а прах розвіяли над річкою Ізер у Мюнхені.

Ось так закінчують ті, хто вирішив, що може на власний розсуд розпоряджатися життями та долями мільйонів людей. У Гаазі вже готують камери для російських злочинців проти людяності.

Віктор Варницький – оглядач

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