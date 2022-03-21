У Харкові через обстріл військ РФ загинув 96-річний в’язень концтаборів

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військовими загинув 96-річний в’яязень концтаборів Борис Романченко, повідомив в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас сталася трагедія: загинув 96-річний в’язень концтаборів Борис Романченко. Це людина, яка брала участь у Великій вітчизняній війні, і пройшла чотири концтабори. Був в’язнем і Бухенвальда. І ось сьогодні через ракету російської армії він загинув, він був убитий», – сказав Терехов.

Про те, що після потрапляння снаряда в багатоповерховий житловий будинок загинув Борис Романченко повідомила також адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд з посиланням на його внучку. Повідомляється, що сталося це 18 березня.

У 1942 році Борис Романченко потрапив у концлагер Бухенвальд, а в наступні три роки пройшов концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. Як повідомляє адміністрація меморіального комплексу, Романченко виступав за те, щоб люди пам’ятали про нацистські злочини і був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.