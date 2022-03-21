Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Наслідки обстрілів Подільського району Києва (фотосвідчення)

Російська армія обстріляла ввечері 20 березня один із ТРЦ в Подільському районі Києва, що викликало масштабні руйнування. Вісім людей загинули.​

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України, лише у Києві внаслідок ракетних обстрілів та бомбардувань пошкоджені понад 70 житлових будинків.

«Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо. Підприємства, що перевозять відходи, зокрема «Київкомунсервіс», мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання», – повідомляє пресслужба Київміськадміністрації у Telegram.

У КМДА кажуть: комунальники, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та тероборони, безперебійно «працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі».

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 диверсійних груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл. Зазнають руйнувань і церкви та об'єкти культурної і історичної спадщини.
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року. Російська армія обстріляла ввечері 20 березня один із ТРЦ в Подільському районі Києва, що викликало масштабні руйнування. Вісім людей загинули.​
1 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року.

Російська армія обстріляла ввечері 20 березня один із ТРЦ в Подільському районі Києва, що викликало масштабні руйнування. Вісім людей загинули.​
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
2 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
3 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
4 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
5 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
6 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
7 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
8 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
9 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
10 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
11 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
12 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
13 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
14 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
15 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
16 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
17 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
18 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
19 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Капелан Микола Мединський прочитав молитву, пом&#39;янаувши загиблих внаслідок російського обстрілу. Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
20 Капелан Микола Мединський прочитав молитву, пом'янаувши загиблих внаслідок російського обстрілу.

Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
21 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
22 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
23 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
24 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
25 Наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG