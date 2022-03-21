Наслідки обстрілів Подільського району Києва (фотосвідчення)

Російська армія обстріляла ввечері 20 березня один із ТРЦ в Подільському районі Києва, що викликало масштабні руйнування. Вісім людей загинули.​

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України, лише у Києві внаслідок ракетних обстрілів та бомбардувань пошкоджені понад 70 житлових будинків.



«Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо. Підприємства, що перевозять відходи, зокрема «Київкомунсервіс», мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання», – повідомляє пресслужба Київміськадміністрації у Telegram.

У КМДА кажуть: комунальники, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та тероборони, безперебійно «працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі».



Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 диверсійних груп.