Росія: опозиціонерові Навальному загрожує ще 13 років за ґратами

У Росії наближається до завершення судовий процес над опозиційним політиком Олексієм Навальним. 15 березня державне обвинувачення попросило засудити Навального до 13 років колонії та штрафу 1,2 мільйона рублів у справі про шахрайство та образу суду, повідомляє видання «Новая газета».

Як уточнює «Медіазона», представниця прокуратури Надія Тихонова запросила для Навального 10 років увʼязнення, але з урахуванням раніше ухвалених вироків запропонувала призначити йому 13 років колонії.

Судовий процес у новій кримінальній справі проти Навального розпочався 15 лютого. Він відбувається у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області, де політик відбуває покарання після заміни умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».

Один свідок обвинувачення, колишній співробітник створеного Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Федір Горожанко відмовився в суді свідчити проти Навального та назвав процес «абсурдним та зрежисованим». Після цього Горожанко виїхав із Росії.

Під час процесу Навальний неодноразово висловлював проти вторгнення Росії в Україну. Він говорив про це на одному із засідань та в соцмережах. Навальний також неодноразово закликав виходити на антивоєнні акції.