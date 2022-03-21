У Росії рішенням суду заблоковано Facebook та Instagram

Тверський районний суд Москви у понеділок визнав екстремістською діяльність американської корпорації Meta та заборонив її діяльністьв Росії. Під заборону потрапили також соцмережі Facebook і Instagram, що належать Meta, але не месенджер WhatsApp.

Рішення суду підлягає виконанню негайно.

Раніше російська генпрокуратура підтвердила у суді вимогу заборонити в Росії як екстремістську компанію Meta, яка буцімто « свідомо дозволила мову ненависті щодо росіян».

Генпрокуратура РФ при цьому не вимагала блокування месенджера WhatsApp – «через відсутність можливості публічного розповсюдження інформації».

Facebook був заблокований у Росії 4 березня, соціальну мережу звинуватили в цензурі російських державних та продержавних ЗМІ. 14 березня на всій території Росії було заблоковано доступ до соціальної мережі Instagram.

Приводом для позову проти Meta та блокування соціальних мереж стала зміна політики модерації контенту: Meta дозволила українським користувачам висловлювати прокляття та закликати до насильства щодо російських військових (знеособлено, не на адресу конкретних осіб). При цьому в компанії підкреслили, що не підтримують русофобію та будь-яку дискримінацію громадян Росії, а також уточнили, що нові тимчасові правила запроваджені у звʼязку зі вторгненням російської армії в Україну і стосуються тільки території України.