«Роскомнагляд» звинуватив YouTube у цензурі

Російське цензурне відомство «Роскомнагляд» стверджує, що зафіксувало вже понад 50 випадків «цензури» щодо каналів російських засобів інформації та громадських діячів на відеохостингу YouTube.

У «Роскомнагляді» знову закликали корпорацію Google, якій належить платформа YouTube, «негайно припинити будь-які обмеження та забезпечити безперешкодний доступ російським користувачам до інформації».

«За всіма фактами цензури «Роскомнагляд» спрямовував вимоги припинити дискримінацію. Проте станом на 18 березня з боку компанії Google LLC ці вимоги не виконані», – стверджується в повідомленні відомства.

18 березня «Роскомнагляд» вимагав від Google «у максимально короткі терміни» припинити «поширення загроз» на адресу російських громадян та трансляцію «антиросійських роликів». При цьому було сказано, що дії адміністрації хостингу «мають терористичний характер».

Джерело російської державної агенції «РИА Новости» повідомило напередодні, що в Росії YouТube можуть заблокувати до кінця наступного тижня.

Раніше з посиланням на YouTube повідомлялося, що сервіс заблокував канали російських державних ЗМІ у всьому світі та має намір видаляти відеоматеріали про війну в Україні, які порушують його політику. «Наші правила спільноти забороняють контент, який заперечує або нівелює добре задокументовані акти насильства, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику», – цитувала агенція Reuters речника YouTube Фаршада Шадлу.

На YouТube ведуть стріми, окрім іншого, опозиційні політики та активісти, наприклад команда увʼязненого Олексія Навального.

Після початку війни в Україні 24 лютого російська влада, яка вимагає називати події в сусідній країні «спеціальною військовою операцією», заблокувала сайти значної кількості російських та зарубіжних незалежних засобів інформації, зокрема, Радіо Свобода та його проєктів. Телеканал «Дождь», радіо «Эхо Москвы» і агенція ТВ2 (місто Томськ) вирішили припинити роботу. Сотні журналістів та співробітників редакцій залишили Росію.

З 14 березня на всій території Росії було заблоковано Instagram, ще раніше це сталося з фейсбуком. Це повʼязано з тим, що Генпрокуратура РФ вимагала визнати Meta – материнську компанію соціальних мереж Facebook та Instagram та месенджера WhatsApp – екстремістською організацією.

Приводом стала зміна політики модерації контенту: Meta дозволила українським користувачам висловлювати прокляття і побажання смерті російському лідеру Володимиру Путіну та закликати до насильства щодо російських військових. При цьому в компанії наголосили, що не допустять русофобії та будь-якої дискримінації громадян Росії.