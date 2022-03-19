Чи дійде «вкрадена» дніпровська вода до Криму?

Російські військові у лютому 2022 року захопили Каховську ГЕС у Херсонській області, зруйнували дамбу на Північно-Кримському каналі та пустили дніпровську воду до окупованого з 2014 року Криму. Держекоінспекція України заявляє, що зараз Росія «краде» української води на 32 мільйони гривень щодня. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» намагався з’ясувати, чи дійсно вода з Дніпра пішла до Криму та в якому обсязі.

Північно-Кримський канал, що має загальну довжину понад 400 кілометрів – є найдовшим каналом у Європі. Перші 200 кілометрів – від Каховського водосховища і до міста Джанкой в Криму – вода каналом йде самопливом. Далі – кілька насосних станцій, які мають перекачувати воду.

Крім магістрального Північно-Кримського каналу, на півострові також є розгалужена мережа менших каналів і трубопроводів, які всі до 2014 року заповнювалися дніпровською водою з Каховського водосховища у Херсонській області.

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ на Дніпрі, його площа понад 2 тисячі квадратних кілометрів.

Російський військовий контроль

Від початку широкомасштабної війни в Україні Росія «вкрала української води на майже 620 мільйонів гривень», заявили в Державній екологічній інспекції України. За даними відомства, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро.

Про те, як російські військові підірвали гідротехнічні споруди каналу Новинам Приазов’я на початку березня повідомляв житель Каховки Юрій: «На головному магістральному Північно-Кримському каналі вони підірвали шандори і вода пішла на Крим. Було три потужних вибухи. Перший вибух нічого не дав, другий теж. З третього вибуху шандори попадали, і вода пішла на Крим. Щодо будівлі головної споруди Північно-Кримського каналу – що змогли, вони там все знищили. Постріляли з гранатометів, автоматів, немає ні шибок, ні дверей, немає нічого живого. Все знищено, що можна було».

Співробітник Північно-Кримського каналу, обізнаний із ситуацією, розповів редакції на умовах анонімності з міркувань безпеки, що усі споруди каналу захоплені російськими силами. ​

Допуску в наших спеціалістів немає. Усіх співробітників просто повиганяли звідти, й вони перебувають вдома

За інформацією нашого джерела, адміністративна будівля Північно-Кримського каналу не пошкоджена, але головна споруда каналу була обстріляна російськими військовими під час захоплення: «Усі споруди зайняті, окуповані. Допуску в наших спеціалістів немає. Усіх співробітників просто повиганяли звідти, й вони перебувають вдома. Наша охорона, яка працювала в останній день перед захопленням, розповіла, що російські військові автоматними чергами розстріляли всі шибки на головній споруді. Наскільки більші реальні збитки, не можу сказати, оскільки наших людей того ж дня звідти прибрали».

Голова Таврійської міської об’єднаної територіальної громади Микола Різак підтвердив нашому проєкту, що російські військові після захоплення головних споруд біля Каховської ГЕС пустили воду до Північно-Кримського каналу.

Споруди цілі, але під охороною російських окупаційних військ

«Нічого там не підірвали, підняли заслінку і пустили воду. Споруди цілі, так, але під охороною російських окупаційних військ», – повідомив Різак.

Втім, вибухи були, але біля адмінмежі з окупованим Кримом. Там ще 2014 року була зведена тимчасова гребля для того, аби не пустити воду на півострів. Згодом неподалік від тимчасової споруди звели й бетонну.

26 лютого підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов (за паспортом Аксенов) повідомив, що ці конструкції були знищені вибухами, і дніпровська вода пішла на півострів.

«Знаряддя російської пропаганди»

12 березня голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Крим.Реалії запевнив, що «вода Північно-Кримським каналом до Криму просто так не піде»: «Вони зірвали Північнокримський канал… Так просто вода туди не пішла і не піде».

Кримський еколог Маргарита Литвиненко зазначає, що зараз більша частина дніпровської води втрачається під час транспортування. Оскільки русло каналу внаслідок багаторічного невикористання і відсутності регулярних ремонтів стало малопридатним для використання.

Канал – це не просто канавка, нині частина каналу заросла деревами, зруйновано дно каналу

«Були поодинокі, не масові повідомлення про підготовку каналу, про роботу станцій по ходу ПКК фільтраційних, насосних і відсутні повідомлення про ремонт ложі каналу. Канал – це не просто канавка, нині частина каналу заросла деревами, зруйновано дно каналу. На дні каналу повинні бути фільтраційні грати – вони були для поповнення підземних водоносних пластів. Зараз вона зруйнована в багатьох місцях, відповідно втрати води будуть великими», – пояснила еколог.

Видно, що русло наповнюється і це не метр завширшки, а десь 10 метрів в ширину

ГІС-фахівець Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон повідомив «Новинам Приазов’я», що зараз «видно, як вода поступає до Криму. Значна частина каналу зі сторони північного Криму заповнена». За його словами, порівняно з довоєнним станом, вода, дійсно, з'явилася в руслі каналу, проте наскільки далеко вона просунулась незрозуміло: «Видно, що русло наповнюється і це не метр завширшки, а десь 10 метрів в ширину йде потік – це точно. Просто, для більш конкретної відповіді, потрібен більш ґрунтовний аналіз. Його можна провести з приводу того, наскільки канал заповнюється, наскільки вода просувається і коли вона може досягнути водосховищ, які є наливними (тобто живляться з каналу – ред.), та потім подивитися вплив води Дніпра на рівень водосховищ».

За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайла Хорєва, підрив дамби Північно-Кримського каналу наразі не має наслідків для материкової частини України.

Треба дивитися у процесі, якщо там через місяць-два не збільшується витрата води по ньому, значить вони використовують тільки так

«Я б розцінював це просто як підготовчий етап, канал заповнюється поступово і ніколи не виходить на повну потужність, одразу на повну. Треба дивитися у процесі, якщо там через місяць-два не збільшується витрата води по ньому, значить вони використовують тільки так. Зараз дуже важко сказати, що вони роблять. Наприклад, для порівняння, витрата води зараз 50 метрів кубічних, проєктна потужність 350, тобто зараз в сім разів менше», – сказав він.

Також Хорєв зазначає, що українські фахівці не можуть перевірити чи спростувати інформацію про роботи на Північно-Кримському каналі.

На сьогодні, наявність води в каналі у північному Криму є «основним знаряддям російської пропаганди». Про це в коментарі «Новинам Приазов'я» сказав юрист-міжнародник, експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін. За його словами, російське керівництво обіцяє запустити водопостачання до Криму цього року. Але це величезний виклик, адже вони не зможуть це зробити без європейського обладнання, вважає Бабін.

«Вода йде самопливом і заповнює частину русла каналу. Це не запуск ще каналу, це заповнення його окремої ділянки водою. Для того, щоб надалі постачати до самого Криму, до підприємств, інших установ, їм необхідне обладнання. Вода в Крим самопливом може йти до певного місця, далі її слід перекачувати насосом по всіх системах. Цього ще не відбулося, вони шукають обладнання», – пояснив він.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.