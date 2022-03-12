Вода Північнокримським каналом у Крим «просто так не піде» – голова української військової розвідки

Голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів про ситуацію на Каховській ГЕС, а також прокоментував плани російського керівництва щодо запуску води в Крим Північнокримським каналом.

«Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом. Але вода просто не може сама йти – це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто ви зрозуміли, що я маю на увазі. Просто так вода туди не пішла і не піде», – сказав Буданов.

25 лютого підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що для відновлення подачі води Північнокримським каналом на територію Кримського півострова необхідно два тижні.

До цього Аксьонов заявляв, що Крим готується приймати воду Північнокримським каналом.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.