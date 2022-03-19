Від початку масштабної агресії Росія здійснила 291 ракетний удар і 1 403 авіанальоти – Генштаб

Від початку повномасштабних бойових дій Росія завдала по Україні 291 ракетний удар, застосувала 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, а також здійснила 1 403 авіаційних нальоти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 12 годину 19 березня.

За даними командування, російські війська «частково досягли мети» на Донецькому напрямку, водночас були зупинені у напрямку на Миколаїв.

«Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. За заявами росії, із застосуванням високоточної зброї та некерованих авіаційних бомб. На Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів займають оборону у районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів», – йдеться в зведенні.

Генштаб повідомляє про втрати російських військ Східного військового округу на північний захід від Чорнобиля. Також Росія перекинула до Білорусі окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Триває часткове блокування міста Чернігова, російські війська здійснюють артилерійські обстріли густонаселених районів, заявляють у командуванні.

Російські військові не проводили, за даними штабу, активних наступальних дій у напрямку Броварів, на Сіверському напрямку, на Слобожанщині, на Приазовському та Південнобузькому напрямках, у напрямку на Суми та Охтирку. Загарбники зосередилися на блокуванні Сум і Харкова.

«На Луганському напрямку противник основні зусилля зосереджує на спробах захопити населені пункти Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна. У напрямку на Сєвєродонецьк ворог здійснив неуспішну спробу проведення наступальних дій, успіху не мав. За підтримки артилерії противник продовжує закріплюватись у західних та північно-західних частинах Рубіжного. Без успіху», – йдеться в зведенні.

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Командування додає, що російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Вугледару та Маріуполя, у напрямку на Кривий Ріг були зупинені, але намагаються підготуватися до наступу.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.