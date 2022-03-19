На Запоріжжі від ракетних ударів загинуло 9 людей, ще 17 поранено − Запорізька ОВА

Внаслідок двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя 18 березня загинуло дев’ятеро людей, 17 поранені, ще п’ятеро – травмовано. Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв.

За словами Ареф’єва, серед загиблих був один працівник ДСНС, серед поранених – троє. Всі інші загиблі та поранені були цивільними.

«Окупанти систематично обстрілюють наші позиції, застосовуючи міномети, танки, гелікоптери та ракетні системи великої потужності», − додав спікер Запорізької ОВА.

За словами Ареф’єва, протягом 18 березня 2022 року з регіону було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини) на 762 автомобілях.

Прессекретар Запорізької ОВА додав, що Запоріжжя чинить активний опір військам РФ.

«Протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї, так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків – внаслідок чого окупанти постійно несуть втрати серед особового складу та броньованої техніки», − повідомив Ареф’єв.

Вперше з початку війни РФ проти України цивільні об’єкти у Запоріжжі зазнали бомбардувань 16 березня.

«16 березня окупанти завдали удару по Олександрівському району міста Запоріжжя. Там зранку пролунав потужний вибух. Наслідки – одна ракета попала в ціль, а інша застрягла в землі і не здетонувала. Крім того, у Шевченківському районі міста виявили і вилучили радіопередавачі. Постраждалих наразі немає», – повідомив Радіо Свобода речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

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Раніше, як повідомляла «Укрзалізниця», у Запоріжжі внаслідок обстрілу з боку російських військових зазнала ушкоджень інфраструктура станції Запоріжжя-2. Персонал та пасажири не постраждали, але було пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки.

З 4 березня під контролем армії РФ перебуває найбільша в Європі Запорізька АЕС в Енергодарі.

Державне підприємство «Енергоатом» 10 березня повідомило, що російські військові на Запорізькій АЕС обговорюють наміри спрямувати електроенергію, яку вона виробляє, на Крим та окуповану частину Донбасу.