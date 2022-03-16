У Запорізькій ОВА прокоментували перші атаки військ РФ на цивільні об’єкти у Запоріжжі

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні російські війська здійснили фактично перші удари по цивільних об’єктах Запоріжжя.

«16 березня окупанти завдали удару по Олександрівському району міста Запоріжжя. Там зранку пролунав потужний вибух. Наразі на місці вибуху працюють відповідні служби. Ймовірно, противник здійснив два пуски ракет. Наслідки – одна ракета попала в ціль, а інша застрягла в землі і не здетонувала. Крім того, у Шевченківському районі міста виявили і вилучили радіопередавачі. Постраждалих наразі немає», – повідомив Радіо Свобода речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Він попросив мешканців цих районів і Запоріжжя загалом не панікувати та не розповсюджувати відео або фото в соцмережах щодо вибухів.

Вранці голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що 16 березня вперше з початку війни РФ проти України у Запоріжжі цивільні об’єкти зазнали бомбардувань.

Раніше, як повідомила також «Укрзалізниця», у Запоріжжі внаслідок обстрілу з боку російських військових зазнала ушкоджень інфраструктура станції Запоріжжя-2 – персонал та пасажири не постраждали. Але було пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки.

Тим часом вранці у пресцентрі Командування групи військ «Південь» ЗСУ повідомили, що російські загарбники вертольотами обстріляли цегельний завод у Малій Токмачці у Запорізькій області. Повідомлялося, що війська РФ також систематично завдають авіаударів по одному із населених пунктів у Пологівському районі.

Війна Росії проти України триває 21-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію»