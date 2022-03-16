«Укрзалізниця»: через обстріли військ РФ зазнала ушкоджень станція Запоріжжя-2

Внаслідок обстрілу з боку російських військових зазнала ушкоджень інфраструктура станції Запоріжжя-2 – персонал та пасажири не постраждали, повідомляє у середу пресслужба «Укрзалізниці».

«Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції знаходилися приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна. «Укрзалізниця» в найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру. Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве», – йдеться в повідомленні.

Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2 тимчасово переносять на основний залізничний вокзал міста, вказує «Укрзалізниця».

Крім того, у середу надходять повідомлення про вибухи і в інших частинах Запоріжжя. Влада поки не надає деталей, щоб інформація не стала «коригувальною» для російських військових, які завдають ударів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.