Під Запоріжжям війська РФ обстріляли військовий полігон та завод

Зранку 18 березня російські військові обстріляли низку об’єктів, в тому числі військовий, під Запоріжжям, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

«У передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню «Смерч» російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу. Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС», – повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Фактично перші удари по цивільних об’єктах Запоріжжя війська РФ здійсниили 16 березня. Тоді постраждала інфраструктура однієї з залізничних станцій міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».