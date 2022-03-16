До Запоріжжя з Маріуполя 16 березня прибули понад 6,4 тисячі людей – Верещук

До Запоріжжя 16 березня прибули понад 6426 людей, евакуйованих із Маріуполя, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Серед них – 2039 дітей.

За словами Верещук, колону з продовольством і автобусами для евакуації 16 березня так і не пропустили до Маріуполя.

«Зважаючи на ситуацію було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз всі 15 автобусів із маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Загалом до Запоріжжя сьогодні прибули 6426 маріупольців, із них – 2039 дітей. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство і медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги всім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста», – сказала Верещук на брифінгу 16 березня.

Віцепрем’єрка додала, що на завтра планують продовжити переговори про припинення вогню і відкриття гуманітарних коридорів. Також планується організувати коридори для постачання гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей.

15 березня в Офісі президента повідомили, що того дня близько 20 тисяч людей виїхали з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і води.