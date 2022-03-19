«Палкий привіт і 30 срібняків»: ДПСУ оприлюднила відео від’їзду посла Білорусі з України

Державна прикордонна служба України оприлюднила відеорозмову українського прикордонника з послом Білорусі в Україні Ігорем Соколом, який виїжджає з України.

Зокрема, український прикордонник повідомляє, що за наказом голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки, він передає через білоруського посла «палкий привіт і 30 срібняків» голові Держприкордонкому Білорусі Анатолію Лаппо.

«Це наказ. З презирством!», – сказав український прикордонник.

У відповідь Ігор Сокол сказав: «Це наказ для вас, але не для мене».

Водночас у ДПСУ не уточнюють, коли саме Ігор Сокол покинув Україну.

Офіційний сайт посольства Білорусі в Україні не оновлювався з 1 березня.

26 лютого голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко надіслав листа голові Держприкордонкому Білорусі. У ньому він зазначив, що «Республіка Білорусь разом з Російською Федерацією веде війну проти України, ігноруючи норми міжнародного права, основні норми людської моралі та цінності життя. Білорусь з перших днів кривавого вторгнення Росії в Україну активно підтримує країну-агресора».

11 березня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку. У ЗСУ наголошували, що це – провокація з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков перед тим попереджав про ймовірність такого сценарію і заявив, що Україна «не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».

Офіційний Мінськ заперечив обстріл своєї території Росією з боку України, але мешканці прикордоння все ж повідомили журналістам про вибухи.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.