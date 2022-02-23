Із генконсульства Росії у Львові зняли російський прапор

Із будівлі генерального консульства Росії у Львові зняли російський прапор, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. При цьому на вході ще висить табличка з написом назви дипломатичної установи.

22 лютого прапор Росії ще висів на флагштоці, вчора там перебували ще кілька працівників консульства.

Зранку 23 лютого місцеві жителі повідомили Державній службі з надзвичайних ситуацій у Львівській області про задимлення на території російського консульства. На місце виїхали поліція і рятувальники.

За повідомленням ДСНС Львівщини, працівники консульства щось спалювали у бочці.

Напередодні Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що найближчим часом евакуює персонал усіх своїх представництв із України «для захисту їхнього життя і безпеки».

Як повідомило 23 лютого російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на представника посольства у Києві, у всіх дипломатичних представництвах Росії в українських містах розпочалася евакуація персоналу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прапори над російськими представництвами зняли і в Києві та Одесі.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що отримав запит від МЗС про розірвання дипломатичних відносин із Росією після рішення Москви визнати незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Він не виключив, що може ухвалити таке рішення.

23 лютого МЗС України рекомендувало українцям негайно виїхати з Росії.