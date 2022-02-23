Росія оголосила евакуацію своїх дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що найближчим часом евакуює персонал усіх своїх представництв із України. Про це йдеться у заяві МЗС від 22 лютого.

«За обставин, що склалися, наше першочергове завдання – подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії ухвалене рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом», – йдеться у заяві.

МЗС Росії заявило, що з 2014 року були «неодноразові напади» на посольство Росії в Києві та генеральні консульства Росії в Одесі, Львові та Харкові. Також російське зовнішньополітичне відомство вчергове оприлюднило наративи про «держпереворот» в Україні, «заколотників Мадану», «маховик русофобії», «церковний розкол» та інші псавдотвердження, якими рясніє російська інформаційна пропаганда.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що отримав запит від МЗС про розірвання дипломатичних відносин із Росією після рішення Москви визнати незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Він не виключив, що може ухвалити таке рішення.

23 лютого МЗС України рекомендувало українцям негайно виїхати з Росії.