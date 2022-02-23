МЗС Китаю: Тайвань – «не Україна»

Міністерство закордонних справ Китаю 23 лютого заявило, що Тайвань «не є Україною» і завжди був частиною Китаю. Така заява пролунала після заклику президентки Тайваню Цай Інвень підвищити пильність перед територіальною кризою у Східній Європі.

«Наш уряд (Тайваню – ред.) засуджує порушення Росією суверенітету України... і закликає всі сторони продовжувати вирішувати суперечки мирним та раціональним способом», – сказала вона.

Цай описала Тайвань та Україну як «фундаментально різні з погляду геостратегії, географічного оточення та важливості міжнародних ланцюжків постачання».

«Однак перед зовнішніми силами, які намагаються маніпулювати ситуацією в Україні та вплинути на моральний дух тайванського суспільства, всі урядові підрозділи мають бути більш пильними щодо когнітивної війни», – сказала вона.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше згадав про ризик для Тайваню, якщо Захід не дотримається своїх обіцянок підтримати незалежність України перед загрозами з боку Росії.

Речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн відкинула будь-який зв’язок між питаннями України та Тайваню.

«Тайвань – це не Україна, – сказала вона. – «Тайвань завжди був невід’ємною частиною Китаю. Це незаперечний юридичний та історичний факт».

Китай вважає союзника США Тайвань своєю територією і називає його провінцією, яка відкололася, а не незалежною державою.