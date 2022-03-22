Президент США: Путін «притиснутий до стіни»

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні.

На думку Байдена, якого цитує американський телеканал CNN, Путін недооцінив єдність західного світу і силу опору України російській агресії.

При цьому, як сказав президент США на зустрічі із представниками бізнесу, що більше Путіна «притискають до стіни», то до агресивнішої тактики він може вдатися.

Прикладом такої агресивної тактики Байден назвав застосування Росією гіперзвукової зброї, тим самим офіційно підтвердивши, що США зафіксували факт її застосування.

За словами президента США, Росія запустила гіперзвукову ракету, оскільки «це єдиний вид зброї, яку вони можуть використати з упевненістю в результаті». Раніше Міноборони Росії заявляло про два випадки застосування гіперзвукових ракет «Кинжал» проти об’єктів в Україні.

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю. «Коли він (Путін – ред.) починає говорити про щось, що, за його словами, мають намір зробити НАТО, Україна або Сполучені Штати Америки, це означає, що він сам готується це зробити. Я не жартую», – сказав Байден.

Раніше Міноборони Росії стверджувало, що Україна нібито готується влаштувати провокацію із використанням хімічної зброї.

Президент США підкреслив, що Україна ефективно використовує отриману від країн Заходу зброю, яка, за його словами, «створює хаос для російських військових, їхніх танків, вертольотів та літаків».

Байден 23 березня вирушить до Європи, де 24 березня візьме участь у саміті НАТО, присвяченому російському вторгненню в Україну, а 25 березня відвідає Польщу. Сполучені Штати обговорюватимуть із союзниками можливість посилення санкцій проти Росії та подальші постачання озброєння Україні.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За майже місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.