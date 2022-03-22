Пентагон звинуватив Росію у «воєнних злочинах» і пообіцяв допомогти зі збором доказів

Американські військові звинуватили російську армію у скоєнні воєнних злочинів під час вторгнення в Україну. Про це ж раніше заявив президент США Джо Байден, а також Європейський союз і українські офіційні особи.

«Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допомагаємо зі збором доказів цього», – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 21 березня.

«Щодо того, що з цього вийде, – це не рішення, яке ухвалює керівництво Пентагону», – додав він.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі зазвичай розглядає справи про воєнні злочини.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем» через дії в Україні. А голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що російські сили вчинили «масовий воєнний злочин» під час наступу на Маріуполь.

Відтоді, як Путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, чимало цивільних об’єктів, включаючи лікарні, школи, багатоквартирні будинки й інші громадські споруди, були атаковані російськими повітряними ударами.

Росія заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ, а також свідчення очевидців і відео в соціальних мережах.