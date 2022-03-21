Боррель: Росія вчиняє «масовий воєнний злочин» у Маріуполі

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія вчиняє «масовий воєнний злочин», нападаючи на українське місто Маріуполь, яке перебуває в облозі протягом тижнів.

«Те, що зараз відбувається в Маріуполі, є масовим воєнним злочином, який руйнує все, бомбардує і вбиває всіх», – сказав Боррель на початку зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 21 березня.

Представники 27 країн – членів Євросоюзу обговорюватимуть можливі нові санкції проти Росії, включаючи нафтове ембарго та, ймовірно, виключення більшої кількості російських банків із платіжної системи SWIFT.

США, ЄС та інші країни запровадили кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася в Україну. Обмеження стосуються банківського сектору, експорту технологічної продукції, найбільших російських бізнесменів і високопосадовців.

Імпорт російської нафти вже заборонили США. Про плани відмовитися від цього енергоносія заявили Велика Британія та Канада. Єврокомісія запропонувала країнам Євросоюзу попередній проєкт плану поступової відмови від нафти і газу з Росії, конкретних термінів поки що не встановлено.

Українська влада напередодні відкинула ультиматум армії РФ про здачу Маріуполя.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України порівняли вивезення російськими військовими людей з Маріуполя з діями нацистської армії у часи Другої світової війни.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.