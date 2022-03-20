Українська влада відкинула ультиматум армії РФ про здачу Маріуполя

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповіли на вимоги російських військових здати Маріуполь. Про це у коментарі «Українській правді» розповіла віцепрем’єрка – глава Міністерства реінтеграції Ірина Верещук.

Раніше в міністерстві оборони Росії написали листа українській владі з ультиматумом, щоб українські військові склали зброю та залишили Маріуполь. Лише на цих умовах, які треба виконати до ранку 21 березня, російські військові нібито дозволять «евакуацію мирних жителів» міста.

«Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей», – наголосила Верещук у своєму коментарі.

Вона додала: «Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може». За словами віцепрем’єрки, російську сторону вже повідомили про відповідь української влади.

«Я написала: «Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор. Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей», – заявила Верещук.

Вона також висловила обурення вивезення російськими військовими жителів Маріуполя у Росію.

«Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм», – наголосила глава Мінреінтеграції.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України порівняли вивезення російськими військовими людей з Маріуполя з діями нацистської армії у часи Другої світової війни.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.