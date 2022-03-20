Десять мільйонів людей залишили свої домівки в Україні від початку війни – ООН

Десять мільйонів людей – приблизно чверть населення – залишили свої домівки в Україні через вторгнення Росії, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді 20 березня.

«Серед відповідальності тих, хто веде війну, в усьому світі, є страждання цивільних осіб, які змушені залишити свої домівки», – написав Ґранді у твітері.

«Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли: або переміщені всередині країни, або виїхали як біженці за кордон», – додав він.

За даними УВКБ ООН, понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей, залишили країну з початку російського вторгнення 24 лютого.

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.

Агентство ООН у справах дітей ЮНІСЕФ повідомляє, що серед тих, хто виїхав за кордон – понад 1,5 мільйона дітей.

Біженці прямують до сусідніх західних країн, таких як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і Молдова.

Європейський союз надав українцям, які втікають від війни, право залишатися та працювати в усіх 27 країнах – членах блоку до трьох років.

Тим часом, влада заблокованого Маріуполя стверджує, що за останні дні кілька тисяч жителів були примусово переселені до Росії.

«Окупанти відправляють жителів Маріуполя до фільтраційних таборів, перевіряють телефони і вилучають українські документи», – повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

Багато з 400 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці більше ніж два тижнів у той час, як Росія намагається взяти під контроль стратегічне портове місто, постійно бомбардуючи його і відключаючи постачання електроенергії, їжі і води.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».