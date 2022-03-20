Херсонщина: рідні журналіста Батуріна повідомили про його звільнення з полону

В неділю, 20 березня, стало відомо, що на Херсонщині відпустили викраденого каховського журналіста Олега Батуріна. Інформацію про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» підтвердила сестра журналіста Ольга.



На своїй сторінці у фейсбуці вона опублікувала деталі про перебування брата у полоні, описані з його слів.

«12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вбʼють. Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе позбавлять. Тебе вбʼють», - йдеться у повідомлені Ольги.

12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурін, повідомив Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

Публічної інформації від окупаційних російських сил, що зараз частково контролюють Херсонщину, щодо викрадень у регіоні активістів та журналістів, немає.

За фактом імовірного викрадення російськими окупантами журналіста на Херсонщині триває розслідування, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Інститут масової інформації нарахував «понад 50 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими щодо журналістів та медіа – це, зокрема, вбивства і обстріл українських та іноземних журналістів, припинення мовлення і захоплення майна телерадіоорганізацій та діяльності інших медіа».

Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, захоплення у заручники осіб, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з осіб зі складу Збройних сил, є безумовно забороненим та вважається воєнним злочином.