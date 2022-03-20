З Бердянського морського порту зникли 5 кораблів із зерном − Старух

З Бердянського морського порту зникли 5 кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн українського зерна. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами», − заявив Старух.

Голова ОВА сподівається, що скоро місце перебування кораблів стане відоме.

«Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх», − сказав він.

16 березня житель Бердянська, обізнаний з роботою порту та транспортними перевезеннями, розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що будівлі та територія порту захоплені російськими силами.

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За його словами, судна під іноземними прапорами, завантажені українським зерном, 15 березня вивів на рейд російський буксир.

«Для їхнього супроводу росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили», – додав містянин.

Також, за словами чоловіка, російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. В Бердянську всюди панує «Росгвардія».

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Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися досі проводять в Херсоні, Мелітополі, Бердянську.