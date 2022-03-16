«Їхні кораблі вже в порту»‎. Як армія РФ використовує Бердянськ у війні проти України

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувався з жителем окупованого Бердянська про те, як живе місто та чи можуть російська армія використовувати місцевий порт у війні з Україною. Наш співрозмовник попросив не розголошувати його ім’я, прізвище та посаду, оскільки це загрожує його безпеці на окупованій території.

Житель Бердянська, російськомовний чоловік середнього віку, який обізнаний із роботою порту та знається на транспортних перевезеннях, розповів, що будівлі та територія порту захоплені російськими силами.

Російські кораблі стоять на п’ятому причалі – й усі жителі Бердянська бачать їх з пляжу

«15 березня на територію порту приходили російські військові, просили попити та відвідати туалет, бо у місті були перебої з водою через відсутність електрики. 15 березня у порт зайшли два сторожові кораблі Росії зі затертими розпізнавальними знаками. Вони стоять на п’ятому причалі – й усі жителі Бердянська бачать їх з пляжу», – розповів чоловік.



Він також повідомив, що 15 березня, після двадцяти днів війни, з порту Бердянська вийшли п’ять іноземних суден (вони були під різними прапорами та з різними екіпажами: зокрема, турецьким, російським та ін.). За його даними, судна були завантажені українським зерном.

«Для їх супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили», – додав містянин.



За словами нашого співрозмовника, «усюди в Бердянську панує Росгвардія».

Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади

«Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. З першого дня окупації розпущені усі українські правоохоронні органи» – сказав нам житель Бердянська.



Чоловік розповів, що «російські військові майже не розмовляють з місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автівки їздять без номерів, на них є лише літера Z. На дверцятах скотчем заклеєний напис «Росгвардія».‎



На запитання, які панують настрої у місті, він відповів: «Виключно проукраїнські».



«Кожного дня близько тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони «прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів». Слів бракує» – додав він.

Виженіть окупантів з території міста! Розкажіть Європі, що тут відбувається

Ми запитали містянина, що могла б зробити для Бердянська українська влада? і отримали таку відповідь: Виженіть окупантів з території міста! Розкажіть Європі, що тут відбувається».



За інформацією нашого джерела, у Бердянську бракує готівки й відчутний дефіцит продуктів у магазинах.



«У Бердянськ не підвозять продукти, у магазинах їх обмаль. Вони є на ринку, але у людей закінчується готівка, бо не працює інкасація. Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоч обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили», – зазначив чоловік.



Житель Бердянська розповів нам, що з сьомої вечора до сьомої ранку в місті діє комендантська година. Росгвардія контролює периметр міста й не дає виїхати за його межі. Мовляв, місто заблоковане. Виїзд у бік Запоріжжя обмежений через бойові дії у районі Токмаку та Василівки.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися досі проводять в Херсоні, Мелітополі, Бердянську.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».