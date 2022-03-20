Одна церква, два Каїни. Як УПЦ (МП) підтримала обидві сторони у війні Росії з Україною?

13 березня в сімферопольському соборі Олександра Невського бахчисарайський єпископ Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ (МП)Калинник (Костянтин Чернишов) провів «божественну літургію», де розповів парафіянам про те, як «весь світ обрушився на нашу святу Русь».

Інформація про літургію опублікована на сайті Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ (Московського патріархату). У текстовому викладі опублікована лише частина цієї промови – про гріховність «розкольницької брехні».

«Розкольницька брехня та гріх розколу не омиваються мученицькою кров'ю», – пише сайт Сімферопольської єпархії УПЦ (МП).

Але в текстовій розшифровці деякі визначення пом'якшені, а політична частина виступу не відображена зовсім. Усе це можна послухати на опублікованому відео.

«Те, що відбувається зараз на нашій братській Україні, причиною цього є злість Західного світу, який протягом 30 років намагався зруйнувати наші братні відносини», – виправдовує Чернишов повномасштабний напад Росії на Україну, який вже обернувся тисячами смертей військових і цивільного населення.

Виступаючи з благословення митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря (Ростислав Швець), Калинник (Костянтин Чернишов) називає цю війну «великою» і стверджує, що ведеться вона «проти благодаті та церкви Христової, проти Бога суспільством «каїнітів», які служать Сатані».

Крім «громадянських» проповідей, кримський підрозділ УПЦ (МП) проводить безліч заходів у російських військових частинах у Криму. З перших днів повномасштабної війни Росії проти України священники цієї церкви безперервно проводять зустрічі з військовослужбовцями, «підкріплюючи їхній бойовий дух і підтримуючи правильну мотивацію».

Так, 14 березня помічник начальника відділення роботи з вірянами-військовослужбовцями протоієрей, випускник мореплавної школи ВМС Росії у Кронштадті Василь Гумаров провів планову бесіду з військовослужбовцями бригади берегової оборони на тему «Блаженні миротворці».

Подробиць щодо змісту розмови на сайті немає. Але на одному з фото видно екран, що показує особовому складу частини стелу на майдані Незалежності в Києві.

Наступного дня, 15 березня, настоятель храму Введення у храм Пресвятої Богородиці ієрей Максим Садовов відвідав військову частину радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) у Любимівці.

«Батюшка поговорив із військовослужбовцями про питання духовного життя й подарував частині православну літературу», – йдеться у повідомленні на сайті Севастопольського благочиння кримської єпархії УПЦ (МП). Подробиць про зміст бесіди на сайті також немає.

У своїх публічних проповідях і повідомленнях кримське духовенство УПЦ (МП) не лише виправдовує розв'язання повномасштабної війни проти України, а й намагається охопити священників іншої церкви, які виступають проти війни.

3 березня Міжнародний центр миротворчості та безпеки опублікував звернення митрополита Сімферопольського та Кримського Православної церкви України Климента (Петра Куща) до російських матерів.

«Ваші діти, яких ви любили, яких ви виховували, на яких покладали надії, перетворилися на вбивць. В Україні триває війна. Ваші діти стріляють у мирних громадян. Вбивають жінок, вбивають дітей», – сказав Климент, закликавши матерів не відпускати їх на війну. І звернув увагу на те, що російська пропаганда замовчує кількість втрат у російській армії: «Найстрашніше, що більшість тіл ви не впізнаєте, ви зможете визначити їх тільки за ДНК. Що вам повернуть, кого вам повернуть?»

10 березня пресслужба Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ (МП) відреагувала на слова Климента, заявивши, що «зазначена особа не є ієрархом визнаної канонічної юрисдикції і не має стосунку ні до діяльності єпархії, ні до Російської православної церкви». Але сам Климент до РПЦ себе і не відносив, що має бути добре відомо у структурах Московського патріархату, особливо після захоплення ним храмів УПЦ у Криму в 2014 році та спроб російського режиму остаточно витиснути ПЦУ з анексованого Криму останні 8 років.

Примітно, що під час війни у зовнішній комунікації дві частини Української православної церкви (Московського патріархату) стоять на протилежних позиціях. У той час, як з благословення сімферопольського митрополита Лазаря в Криму виправдовують розв'язану війну проти «каїністів» і «слуг Сатани», предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій (Орест Березовський) звертається до Путіна з проханнями зупинити «братовбивчу війну» ‎, назвавши її повторенням гріха Каїна.

То хто все-таки Каїн у цій війні на думку УПЦ (МП)? Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії відправили запити до інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) та до Кримської єпархії УПЦ (МП). Як тільки ми отримаємо відповіді, їх буде опубліковано.

Питання до позиції УПЦ (МП) щодо війни Росії проти України виникли від самого її початку, захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році. Низка кримських священників цієї церкви прямо сприяли Росії навесні, ховаючи російських військових та інший окупаційний контингент у православних храмах півострова.

Наступні 8 років кримські священники УПЦ (МП) неодноразово проводили обряди благословення кримчан, призваних до російської армії, та освячення російської військової техніки, з якої сьогодні, зокрема, обстрілюються будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Поки чекаємо на відповіді від керівництва УПЦ (МП) у Києві та Сімферополі, ми попросили пояснити те, що відбувається, релігійного публіциста і співзасновницю «Центру релігійної безпеки» Тетяну Деркач. Вона нагадує, що й у 2014 році, поки священники УПЦ (МП) у Криму допомагали російській армії, Онуфрій просив Путіна не розпочинати війну.

«Більше того, велися непублічні переговори з головою УПЦ КП Філаретом щодо моделей співіснування. Але через деякий час РПЦ вдалося взяти УПЦ (МП) під контроль», – нагадує Деркач. На думку дослідниці, зараз українська церква Московського патріархату фактично розділена на три фракції: «материкову», «донбаську» та «кримську», намагаючись зберегти «канонічну єдність», хоча там завжди зберігалися промосковські настрої: «Єдине, що їх врятувало, це відсутність у влади бажання карати священників за сприяння російській агресії та протистояння з «розкольниками».

Якщо священники освячували російську зброю в Криму 8 років, вони благословлять її застосування

Широкомасштабна війна, на думку Деркач, круто змінила кон'юнктуру для УПЦ (МП), коли навіть на Харків, Суми та Херсон стали падати російські снаряди. «Думаю, що нинішнє звернення Онуфрія до Путіна більш щире, ніж у 2014 році. У низці єпархій розпочався відкритий рух проти згадування патріарха Кирила, який відкрито підтримав «спецоперацію», у деяких закликали до повного розриву з РПЦ», – каже Тетяна Деркач.

Дії священників цієї ж церкви у Криму її не дивують, адже логічно, що якщо вони освячували російську зброю в Криму 8 років, вони благословлять її застосування. Експерт прогнозує, що ситуація завершиться остаточним розділом УПЦ (МП) і переходом кримських єпархій в структуру РПЦ.

За даними Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, з 24 лютого внаслідок дій російської армії на материковій Україні було повністю або частково зруйновано 28 релігійних будівель, переважно православних храмів. За даними Управління верховного комісара ООН на 18 березня, внаслідок військових дій загинуло 847 мирних жителів, 1399 людей було поранено. Ці дані не можна назвати повними в період, коли ведуться активні бойові дії, українська влада називає цифри набагато більші. Так, лише в оточеному російськими військами Маріуполі внаслідок артилерійських обстрілів і бомбардувань, за даними міської влади, загинуло понад дві тисячі мирних жителів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаудари по ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».