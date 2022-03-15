«Духовний злочин»: у ПЦУ прокоментували дії патріарха РПЦ, який передав ікону очільнику Росгвардії

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній засудив дії патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), який 13 березня передав ікону Віктору Золотову, очільнику Росгвардії – російського силового підрозділу, який бере участь у війні проти України.

«Вручення в неділю на літургії очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим директору Росгвардії ікони та побажання «благословення» вбивцям і душогубам – духовний злочин. Позицію глави РПЦ, який підтримав агресію проти України, мають засудити всі релігійні лідери світу!» – вважає глава Православної церкви України.

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) під час недільної служби в московському храмі Христа Спасителя передав керівникові Національної гвардії Росії (Росгвардії) Віктору Золотову так звану Серпневу ікону Божої Матері.

«Цей образ я хотів би передати для нашого воїнського храму в парку «Патріот» у храмі Воскресіння Христового. Нехай він надихає молодих воїнів, які приймають присягу, які вступають на шлях захисту Вітчизни. Ну і оскільки ви, Вікторе Васильовичу (Золотов – ред.), очолюєте Росгвардію, я хотів би, щоб цей образ був саме в лавах Росгвардії Російської Федерації», – сказав російський патріарх.

Золотов, подякувавши очільнику РПЦ за ікону, став розповідати про перебіг війни, яку Росія веде проти України.

«Хочу довести до вас і до всіх присутніх тут парафіян, що війська Національної гвардії спільно зі Збройними силами Російської Федерації виконують усі поставлені завдання в ході цієї воєнної контроперації, і хочу сказати, що не все йде так швидко, як хотілося б... Але ми йдемо до наміченої мети крок за кроком. Перемога буде за нами, а ця ікона захищатиме російське воїнство і прискорюватиме нашу перемогу», – відзначив Золотов.

На тиждень раніше, 6 березня, предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві висловився про війну РФ в Україні. Прямим текстом він не підтримав російське вторгнення, проте навів «аргументи» на його обґрунтування. Кирило заявив, що нинішня ситуація, яку він назвав «практично початком воєнних дій», пов’язана з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі, – очевидно, маються на увазі угруповання «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кирила, там «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду». «Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу», – сказав Кирило.

У РПЦ – неоднозначне ставлення до російського вторгнення в Україну. Низка священнослужителів підписали відкритий лист із закликом до миру; інші стоять на офіційній позиції російської влади.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату), яка перебуває в молитовній єдності і частковому підпорядкуванні РПЦ, у перший день вторгнення різко засудив його, назвавши дії президента Росії Володимира Путіна аналогом братовбивства. У низці єпархій УПЦ (МП) перестали при богослужіннях згадувати патріарха Кирила.