ООН підтвердила загибель 847 людей через війну РФ в Україні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 847 людей, поранені – 1399.

Це дані від 24 лютого до півночі 18 березня, які організація змогла офіційно підтвердити.

Реальні втрати є набагато вищими, наголошують в УВКПЛ.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження», – йдеться в повідомленні.

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь і Волноваха (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Сєвєродонецьк і Рубіжне (Луганська область), і Тростянець (Сумська область) де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики, кажуть в УВКПЛ ООН.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.