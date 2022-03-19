Колишні британські премʼєри пропонують «новий Нюрнберг» для Путіна

Колишні премʼєр-міністри Великої Британії Гордон Браун та сер Джон Мейджор, а також інші британські політики, юристи, науковці та громадські діячі наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна та його оточення, повʼязаних із російським збройним вторгненням в Україну.

Авторами петиції про створення міжнародного судового органу на зразок Нюрнберзького трибуналу, створеного державами-переможницями після Другої світової війни для суду над нацистськими військовими злочинцями, стали 140 людей. Наразі під петицією в інтернеті зібрано понад 790 тисяч підписів, документ відкритий для підписання людям з усього світу.

Міжнародний кримінальний суд уже веде розслідування проти Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні, однак його можливості, як зазначає Бі-Бі-Сі, обмежені: притягти будь-кого до відповідальності буде неможливо без санкції Ради безпеки ООН, а Москва, напевно, ветує будь-яку подібну резолюцію.

Як міг би функціонувати суд, який пропонують створити британські політики, поки що неясно. Нюрнберзький трибунал був створений після беззастережної капітуляції Німеччини за умов окупації союзниками її території.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем. Гордон Браун погодився з цією оцінкою, зазначивши, що Росія, судячи з усього, невибірково бомбардує в Україні цивільних осіб, що є воєнним злочином. В Україні за три тижні бойових дій зруйновано велику кількість житлових будинків та інших цивільних обʼєктів, загинули тисячі мирних жителів (оцінка ООН, яка сама визнає неповноту даних, – 816 загиблих цивільних). При цьому Міністерство оборони Росії стверджує, що завдає ударів лише по військових обʼєктах, а українських військових звинувачує в тому, що вони використовують мирних жителів як «живий щит».

Ще один колишній британський премʼєр Дейвід Кемерон напередодні написав у соцмережах, що везе до Польщі гуманітарну допомогу для біженців із України.

Чинний премʼєр Борис Джонсон 19 березня, виступаючи перед активом Консервативної партії, сказав, що навіть у разі завершення російської агресії не слід «нормалізувати» відносини з Володимиром Путіним. За словами Джонсона, слабка реакція Заходу на російську анексію Криму в 2014 році лише спонукала Путіна на нові агресивні дії. При цьому Джонсон висловив сумніви в тому, що російський президент у якомусь найближчому майбутньому може бути зміщений зі своєї посади.

Велика Британія з початку конфлікту обіймає жорстку позицію щодо дій Москви, запровадивши значну кількість санкцій, у тому числі проти російських бізнесменів, що живуть або раніше жили в Лондоні. Проте опоненти, як і раніше, критикують Джонсона за недостатню, на їхню думку, підтримку України.