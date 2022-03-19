Міжнародний суд ООН розглядає звернення України щодо порушення Росією трьох конвенцій – Джапарова

Міжнародний суд ООН, який є інструментом притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності за вчинені злочини, розглядає звернення України щодо порушення Росією трьох конвенцій. Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Джеппар).

Звернення до Міжнародного суду ООН проти Росії, яке Україна направила 27 лютого, стосувалося порушення конвенції про запобігання злочинам геноциду.

«В рамках цієї справи ми доводимо, що повномасштабна агресія проти України базується на брехні та маніпуляції терміном «геноцид», − підкреслила Джапарова.

Для попередніх звернень до Міжнародного суду ООН Україна обрала дві конвенції, які максимально широко відображали ті злочини, які здійснила РФ на окупованих територіях України − у Криму та окремих територіях Донецької та Луганської областей. Це Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

«Ми заявили, що Росія вчиняє порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає на територію України зброю, вибухівку, гроші та інші матеріальні активи, проводить навчання, дає нематеріальні активи групам так званих «ЛНР» та «ДНР», які вчиняють на території України терористичні акти. Найбільш відомий акт − збиття малайзійського літака МН-17… Це також артилерійські обстріли житлових кварталів Маріуполя, пасажирського автобуса поблизу Волновахи, артобстрілу Краматорська, вибух під час мирного маршу в Харкові, у нічному клубі «Стіна» також у Харкові. І внаслідок всіх цих подій ми стверджуємо, що жертвами стало цивільне населення», − прокоментувала Джапарова.

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В рамках конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна, за словами заступниці міністра закордонних справ, Росія вчиняє цілеспрямовану кампанію по культурному знищенню і знищенню ідентичності українців та кримських татар, вчиняє насильницькі викрадення, вибіркові арешти, переслідування представницьких органів кримськотатарського народу − Меджлісу.

За словами Джапарової, звернення про порушення цих двох конвенцій до Міжнародного суду було направлено Україною у 2016 році. Справа розглядається, попереду етап усних слухань.

«Українська дипломатія, міністр закордонних справ рішуче буде до останнього виборювати нашу позицію. Ми віримо в успіх. Ми юридично доведемо, що теперішній кремлівський режим – це режим воєнних злочинців і без перебільшення варварів. Ми вважаємо, що кожен винний має бути притягнутий до відповідальності. І кожна мовчазна згода громадян РФ з злочинними діями своє влади буде обтяженням співучасті у цих подіях», − наголосила Джапарова.

16 березня суд наказав Росії негайно припинити свою військову операцію, а також будь-яке сприяння підконтрольним формуванням на території України. Російська сторона сказала, що це неможливо.