МЗС: Росія має відмовитися від права вето в Радбезі, якщо не хоче виконувати рішення суду ООН

Міністерство закордонних справ України заявляє, що, відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду в Гаазі, Росія має відмовитися і «від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів».

«Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов’язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого – продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати, як собака хвостом», – йдеться в заяві МЗС, переданій Радіо Свобода.

Міжнародний суд ООН, нагадали в МЗС, наказав Росії негайно припинити всі військові операції, які вона розпочала на території України 24 лютого.

«Наказ суду має зобов’язуючий характер і, відповідно до норм міжнародного права, створює юридичні зобов’язання для Російської Федерації. Твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення Росії і підтвердив повноваження винести свій наказ», – наголосили у міністерстві.

У МЗС України висловили упевненість у тому, що, незважаючи на намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, «Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу».

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії.

Згідно з ним, Росія має «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України». Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення суду ООН. «Міжнародний суд має таке поняття, як «згода сторін». Тут жодної згоди бути не може… У даному випадку – це те, що ми не можемо взяти до уваги», – заявив Пєсков.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН, яке вона часто використовує для блокування важливих рішень. Зокрема, 25 лютого Росія заблокувала своїм вето рішення Радбезу щодо передачі резолюції проти вторгнення Росії в Україну на розгляд Генеральної асамблеї.