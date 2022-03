«Ми давно перестали боятися» – експремʼєр Росії Медведєв про західні санкції

Колишній премʼєр-міністр Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що санкції, запроваджені США та іншими країнами Заходу через вторгнення в Україну, будуть тимчасовими.

«Держдеп США після перших істеричних жестів поступово починає сповзати зі своїх непохитних позицій. Вже пролунали обережні заяви про можливе скасування більшості санкцій. Виявляється, це лише «інструмент», непридатний для постійного використання. «Якщо і коли», if and when – є у англомовних таке словосполучення, коли не дуже впевнений у своїй майбутній правоті. В даному випадку вже точно «коли», а не «якщо», – припускає російський високопосадовець.

Медведєв вважає, що помʼякшення позиції Заходу спричинить зростання ціни нафти і газу, експортером яких є Росія.

«Ситуація з цінами на енергоносії в США та Європі дуже погана, і місцеві еліти намагаються звалити її на Росію. Але народи цих країн – не старі маразматики з їхнього русофобського керівництва. Вони все розуміють і незабаром висунуть їм рахунок за ціну «антиросійських санкцій», які оплачені з гаманців громадян західних країн», – твердить Дмитро Медведєв.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.