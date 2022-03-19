У ЄС обговорюють використання заморожених активів бізнесменів РФ на відновлення України після війни – Bloomberg

Євросоюз обговорює можливість використання активів великих російських підприємців, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни. Про це агенство Bloomberg розповідає з посиланням на три джерела, які знайомі з цим питанням.

За даними агенства, ініціатива перебуває на «дуже ранній стадії» обговорень – остаточного рішення ще немає.

За інформацією джерел Bloomberg, одним із варіантів також розглядається використання заморожених російських активів для виплати військових репарацій.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що «наразі активи лише заморожені».

Після вторгнення Росії на територію України 24 лютого держави-члени ЄС та інші країни схвалили кілька пакетів санкцій. Росія тепер країна, яка перебуває під найбільшою кількістю санкцій у світі. Вона обійшла Іран та Північну Корею.