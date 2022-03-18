Австралія заявила про нові санкції проти Росії

Влада Австралії заявила 18 березня про запровадження країною нових санкцій щодо ще 11 російських банків та державних структур, які управляють суверенним боргом Росії. В оновлений список санкцій увійшли російський Фонд національного добробуту (російською – ФНБ) і Міністерство фінансів Росії.

Під санкції також потрапили «Сбербанк», «Газпромбанк», ВЭБ, ВТБ, «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Альфа-банк» та «Московський кредитний банк».

Серед іншого, Австралія розширила список фізосіб, до яких будуть застосовуватись фінансові санкції та заборони на поїздки. Тепер до цього списку увійшли Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

Крім того, набув чинності перший пакет санкцій Нової Зеландії щодо Росії. Обмеження запроваджуються проти президента РФ Володимира Путіна, прем’єра Михайла Мішустіна, голови МЗС РФ Сергія Лаврова, очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»,

До списку санкцій потрапили також голова МВС Володимир Колокольцев, директор ФСБ Росії Олександр Бортников, спікерка Ради федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В’ячеслав Володін, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на поїздки.

Крім того, санкційні заходи застосовуються до 19 організацій, у тому числі до «Промсвязьбанку». Під санкціями опинилися АТ «Науково-виробнича корпорація УралВагонЗавод», «558 Авіаційний ремонтний завод» та компанія «Інтеграл», а також АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Також набула чинності заборона на поїздки щодо 364 політичних діячів, військовослужбовців та журналістів.

Дещо раніше цього дня стало відомо про запровадження нових санкцій щодо 15 приватних осіб, а також 9 компаній та організацій із Росії урядом Японії. До нового списку увійшли, зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова, восьмеро заступників міністра оборони Росії, «Рособоронекспорт», «Вертольоти Росії» та Об’єднана авіабудівна корпорація. Японія перед цим вже кілька разів вже запроваджувала санкції проти громадян та компаній Росії.

Санкції проти Росії раніше запровадили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Швейцарія та країни Євросоюзу. Обмеження зачепили низку російських банків, держкомпаній та представників влади у відповідь на військову агресію Росії.