Японія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Японії запровадив нові санкції щодо приватних осіб та компаній із Росії. Як повідомило МЗС Японії, нові санкції стосуються 15 приватних осіб, дев’яти компаній та організацій.

До нового списку увійшли, зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова, восьмеро заступників міністра оборони Росії, «Рособоронекспорт», «Вертольоти Росії» та Об’єднана авіабудівна корпорація.

15 березня Японія вже ввела санкції проти 17 громадян РФ через вторгнення Росії в Україну.

До списку увійшли засновник групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг, п’ять родичів бізнесмена Юрія Ковальчука – Кирило Ковальчук, Борис Ковальчук, Кіра Ковальчук, Степан Ковальчук та Тетяна Ковальчук. Близький друг Путіна Юрій Ковальчук є бенефіціаром банку «Росія», щодо якого Японія також запровадила санкції. Крім того, до списку санкцій увійшли 11 депутатів Держдуми Росії від КПРФ.

Влада Японії повідомляла, що українські біженці, які прибувають до країни, зможуть отримати візу не на три місяці, а на рік, що дозволить їм здійснювати трудову діяльність.

Японія запровадила кілька пакетів санкцій щодо Росії також і 8 березня. До нього потрапили 20 російських громадян, зокрема прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, голова Чечні Рамзан Кадиров, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, бізнесмени Борис Ротенберг, Євген Пригожин, Алішер Усманов та інші. Крім того, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання.

Раніше Токіо внесло до списку санкцій президента РФ Володимира Путіна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, главу МЗС Сергія Лаврова та інших. Серед іншого, Японія заборонила постачання товарів 49 російським компаніям та інститутам. Обмеження зачепило підприємства суднобудівної та авіабудівної галузей.