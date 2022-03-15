Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ через вторгнення в Україну

МЗС Японії запровадило санкції проти 17 громадян РФ через вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться на сайті відомства.

Заходи передбачають заморожування активів на території країни та заборону на проведення з ними фінансових угод.

До списку тих, кого стосуються обмеження, увійшли засновник групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг, п’ять родичів бізнесмена Юрія Ковальчука – Кирило Ковальчук, Борис Ковальчук, Кіра Ковальчук, Степан Ковальчук та Тетяна Ковальчук. Близький друг Путіна Юрій Ковальчук є бенефіціаром банку «Росія», щодо якого Японія також запровадила санкції, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Крім того, до списку санкцій увійшли 11 депутатів Держдуми Росії від КПРФ:

лідер КПРФ Геннадій Зюганов;

перший заступник голови Держдуми Іван Мельников;

перший заступник керівника фракції КПРФ Микола Коломейцев;

Юрій Афонін;

Євген Безсонов;

Леонід Калашников;

Володимир Кашин;

Олексій Курінний;

Дмитро Новіков;

Микола Осадчий;

Казбек Тайсаєв.

Крім того, міністр юстиції Японії повідомив, що українські біженці, які прибувають до країни, тепер зможуть отримати візу не на три місяці, а на рік, що дозволить їм здійснювати трудову діяльність.

Японія запровадила кілька пакетів санкцій щодо Росії, один із останніх – 8 березня. До нього потрапили 20 російських громадян, зокрема прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, голова Чечні Рамзан Кадиров, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, бізнесмени Борис Ротенберг, Євген Пригожин, Алішер Усманов та інші. Крім того, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання.

Раніше Токіо внесло до списку санкцій президента РФ Володимира Путіна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, главу МЗС Сергія Лаврова та інших. Серед іншого, Японія заборонила постачання товарів 49 російським компаніям та інститутам. Обмеження зачепило підприємства суднобудівної та авіабудівної галузей.

Росія ж заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Санкції проти Росії запровадили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Швейцарія та країни Євросоюзу. Обмеження зачепили низку російських банків, держкомпаній та представників влади у відповідь на військову агресію Росії.

Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою. Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.