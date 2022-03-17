Російські війська вже завдали Україні збитків на 1,8 трлн гривень – KSE

Станом на 17 березня розмір збитків, яких війська Росії завдали Україні внаслідок широкомасштабного вторгнення, становить 1,8 трлн гривень (62,6 млрд доларів). Такими є дані аналізу, проведеного Київською школою економіки у рамках проєкту «Росія заплатить» та волонтерами із партнерських організацій (зокрема Центру економічної стратегії та «Prozorro.Продажі»).

За розрахунками KSE, з початку військової агресії Росії проти України 24 лютого, в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено:

щонайменше 411 закладів освіти,

36 закладів охорони здоров’я,

1600 житлових будинків,

26 заводів та їхніх складів,

15 аеропортів,

6 ТЕС/ГЕС. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові

Крім того, «втрачено»:

понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг,

5 тисяч кілометрів залізничних шляхів,

350 мостів та мостових переходів.

«Ці розрахунки побудовано на аналізі кількох тисяч публічних повідомлень від громадян, уряду, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень по всій країні», – наголошують у KSE.

У Київській школі економіки також додають, що цей аналіз не враховує інформацію щодо шкоди, завданої внаслідок бойових дій чи мінування природнім ресурсам, тваринному господарству, запасам компаній (на складах, в магазинах тощо), рухомого майна, військового майна, майна телеком-операторів.

Сайт «Росія заплатить» – спільна ініціатива KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки. Завдяки ньому збирають дані про шкоду, завдану російською армією громадянам та державі.

«Ці дані потрібні українському уряду для оцінки збитків, яких зазнала держава та громадяни України внаслідок російської агресії та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування цих збитків», – йдеться на офіційному сайті проєкту.

Автори ініціативи також зазначають, що дані про свідків та людей, які надали інформацію, ніде не оприлюднюватимуть, як і дані про конкретні руйнування.

Масштабна війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.