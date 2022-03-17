Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові

Свіжі супутникові знімки показують спричинені армією Росії руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, а також розташування російських сил на території Білорусі

Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл.

Маріупольський драмтеатр перед бомбардуванням. На площі по обидва боки будівлі&nbsp; великими літерами написано слово &laquo;діти&raquo; російською мовою. Маріуполь, Україна. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
1 Маріупольський драмтеатр перед бомбардуванням. На площі по обидва боки будівлі  великими літерами написано слово «діти» російською мовою. Маріуполь, Україна. Фото Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
Палаючі будинки у житловому районі Чернігова, Україна, Фото&nbsp;Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
2 Палаючі будинки у житловому районі Чернігова, Україна, Фото Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
Пошкоджений олімпійський стадіон, Чернігів, Україна, Фото&nbsp;Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
3 Пошкоджений олімпійський стадіон, Чернігів, Україна, Фото Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
На супутниковому знімку видно воронки від артилерійського удару поблизу одного із житлових районів Харкова, Україна. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
4 На супутниковому знімку видно воронки від артилерійського удару поблизу одного із житлових районів Харкова, Україна. Фото Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
Пожежі та руйнування в одному із мікрорайонів Харкова, Україна. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
5 Пожежі та руйнування в одному із мікрорайонів Харкова, Україна. Фото Maxar Technologies, 16 березня 2022 року
Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі в Сумах, Україна. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
6 Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі в Сумах, Україна. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
Зруйновані багатоквартирні будинки та церква у Сумах. Україна. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року &nbsp;
7 Зруйновані багатоквартирні будинки та церква у Сумах. Україна. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
 
Пошкоджена будівля та натовп людей у центрі Сум. Україна.&nbsp;Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
8 Пошкоджена будівля та натовп людей у центрі Сум. Україна. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
Російські вертольоти на аеродромі &laquo;Великий Боков&raquo;, Білорусь. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
9 Російські вертольоти на аеродромі «Великий Боков», Білорусь. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
Військова база в Нарулі, Білорусь.&nbsp;Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
10 Військова база в Нарулі, Білорусь. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
Колона техніки на понтонному мосту на південь від Нарулі, Білорусь. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
11 Колона техніки на понтонному мосту на південь від Нарулі, Білорусь. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
Польовий госпіталь в Нарулі, Білорусь. Фото&nbsp;Maxar Technologies, 14 березня 2022 року
12 Польовий госпіталь в Нарулі, Білорусь. Фото Maxar Technologies, 14 березня 2022 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG