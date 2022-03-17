Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові

Свіжі супутникові знімки показують спричинені армією Росії руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові, а також розташування російських сил на території Білорусі



Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл.



