Радіо Свобода відкриває бюро в Латвії та Литві – через вигнання журналістів із Росії та Білорусі

Корпорація Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа (RFE/RL) оголосила 17 березня про відкриття своїх бюро в Ризі (Латвія) та Вільнюсі (Литва).

«У цих офісах розміщуватимуться команди служб Радіо Свобода в Росії та Білорусі та глобальної цифрової та телевізійної мережі «Настоящее время», а також забезпечуватиметься база для нових проєктів журналістських розслідувань та центрів цифрових інновацій», – ідеться в повідомленні.

«Ці нові бюро дозволять Радіо Свобода продовжувати взаємодіяти з нашою аудиторією в Росії та Білорусі, попри всі зусилля урядів цих країн заглушити незалежну журналістику. Радіо Свобода розширить свої вже успішні зусилля, щоб охопити російську та білоруську аудиторії відповідними новинами, яких вони шукають і потребують. Ми вдячні урядам Латвії та Литви за їхню відданість свободі преси та підтримку журналістів, яким довелося шукати безпечного притулку за межами рідних країн», – сказав президент RFE/RL Джеймі Флай.

У Ризі Радіо Свобода планує створити мультимедійний центр, який прийматиме співробітників російської служби та телеканалу «Настоящее время», переміщених із Росії. У столиці Латвії також розміститься новий російськомовний відділ журналістських розслідувань і центр цифрових інновацій, призначений для боротьби з дезінформацією та розробки стратегій обходу онлайн-цензури. Бюро новин у Вільнюсі прийме переважно журналістів білоруської служби, які були змушені втекти через кампанію переслідування після виборів 2020 року, а також нову команду репортерів, створену телеканалом «Настоящее время» для задоволення потреб російськомовної аудиторії мережі в Білорусі.