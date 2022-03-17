Прима-балерина Большого театру виступила проти війни і залишила Росію

Прима-балерина провідного російського Большого театру Ольга Смирнова вирішила залишити московську сцену після початку бойових дій в Україні та продовжити свою карʼєру в Нідерландах. Про це повідомив сайт Національного балету Нідерландів.

Як зазначається у пресрелізі, Смирнова виступила проти російського вторгнення в Україну, що унеможливило її подальшу роботу в Росії.

1 березня балерина заявила у своєму телеграм-каналі «Я ніколи не думала, що мені буде соромно за Росію». «Справа навіть не в тому, що, напевно, у кожного другого росіянина в Україні живуть родичі чи друзі, не в тому, що мій дідусь українець, а я на чверть українка, а в тому, що ми продовжуємо жити у XX столітті, хоча номінально перейшли у ХХІ. Політичні питання в сучасному цивілізованому суспільстві мають вирішуватися виключно шляхом мирних переговорів», – написала вона.

Газета The New York Times зазначає, що Смирнова стала одним із найвідоміших діячів культури Росії, які залишили країну через війну в Україні. Ольга Смирнова народилася у Санкт-Петербурзі у 1991 році. У 2011 році вона закінчила Академію російського балету імені Ваганової і була прийнята в трупу Большого театру.