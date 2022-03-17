Внаслідок обстрілу Чернігова загинув громадянин США – поліція

Внаслідок обстрілу Чернігова російськими військами 17 березня загинув громадянин США. Про це повідомляє Національна поліція України.

Перед цим 17 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що під час обстрілу Чернігова був, зокрема, пошкоджений гуртожиток. Рятувальники виявили у ньому тіла загиблої родини із 5 осіб, серед яких – троє дітей.

16 березня внаслідок обстрілів Чернігова російськими військами загинули 53 людини, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, армія Росії до самого Чернігова не проривалася.

Він додав, що наразі Чернігів має проблеми з енерго-, водо-, газо- й теплопостачанням, але аварійні бригади працюють.

Це не перша смерть громадянина США за 22 дні масштабної війни Росії проти України. 13 березня українська поліція повідомила, що був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом. 51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити. В ООН додали, що реальні втрати є набагато вищими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.