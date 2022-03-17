У Чернігові з-під завалів дістали родину загиблих із 5 осіб, серед яких – троє дітей – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що у місті Чернігові, розбираючи завали в гуртожитку, який був пошкоджений внаслідок авіаудару військ Росії, виявили тіла загиблої родини із 5 осіб, серед яких – троє дітей.

«Під час проведення робіт з розбору конструкцій рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб. Серед них – 3 дітей: хлопчик та дівчинка, двійнятка, по 3 рочки, старша сестричка – 12 років. Та їхні батьки. Всі вони загинули внаслідок ворожого авіаудару по гуртожитку», – йдеться у повідомленні.

Дещо раніше цього дня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що 16 березня внаслідок обстрілів Чернігова російськими військами загинули 53 людини.

Він додав, що війська РФ до самого Чернігова не проривалися. А щодо евакуації населення, як він зазначив, домовленості наразі нема.

За його словами, Чернігів має нині проблеми з енерго-, водо-, газо- й теплопостачанням, але аварійні бригади працюють.

Офіс генпрокурора повідомив, що станом на ранок 17 березня загинули 108 дітей і понад 120 поранено внаслідок збройної агресії РФ.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити. В ООН додали, що реальні втрати є набагато вищими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.