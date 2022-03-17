У Чернігові за добу через обстріли військ РФ загинули понад пів сотні людей – влада

У середу внаслідок обстрілів Чернігова російськими військами загинули 53 людини, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ворог продовжує системні арт- і авіаобстріли нашого обласного центру, знищує цивільну інфраструктуру. Ми зазнаємо великих втрат. Лише за вчорашню добу до моргів міста привезли 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором», – сказав Чаус у відеозверненні.

За його словами, війська РФ до самого Чернігова не проривалися.

Щодо евакуації населення Чаус зазначив: «Я не хочу відправляти на вірну смерть дітей міста Чернігів, тому «зелений коридор» буде виключно після того, як ми домовимося. Сьогодні такі переговори проводитимуться, чим завершаться – вас інформуватимемо».

У Чернігова нині є проблеми з енерго-, водо-, газо- й теплопостачанням, але аварійні бригади працюють, каже Чаус.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За останніми даними Генештабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять майже 14 тисяч осіб. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.