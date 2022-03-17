Розблокування підвалу драмтеатру у Маріуполі триває, інформації про загиблих наразі немає – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала «актом геноциду та страшним злочином проти людяності» обстріл будівлі драматичного театру в Маріуполі, де від бойових дій ховалися люди.

Омбудсмен підтвердила поширені раніше повідомлення, що звідти почали виходити люди.

«Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі. Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру. Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена надписами «діти» є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду», – повідомила Денісова.

Приватна американська компанія Maxar Technologies раніше оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що на землі біля Драматичного театру в Маріуполі, на який 16 березня військові Росії скинули бомбу, були великі написи російською мовою «дети». Як повідомляє агентство Reuters, знімки зроблені 14 березня. Написи – попереду і позаду будівлі. У Maxar повідомили, що поширять нові зображення театру, як тільки вони з’являться.

Про те, що російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, 16 березня повідомила міська рада.

У приміщенні театру могло перебувати до 1200 людей, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.

Міноборони Росії звинуватило у підриві театру ультраправих із батальйону «Азов», не надавши ніяких доказів цього.

Із 3 березня Маріуполь фактично заблокований російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.​