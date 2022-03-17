Бомбосховище в театрі Маріуполя витримало, виходять живі люди – Тарута

Значній частині людей, які переховувалися від бомбардувань у Драматичному театрі Маріуполя, вдалося вижити. Про це зранку 17 березня повідомив колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

«Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!» – вказав Тарута.

Водночас досі немає публічних даних, чи є внаслідок удару по театру загиблі та поранені.

Приватна американська компанія Maxar Technologies раніше оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що на землі біля Драматичного театру в Маріуполі, на який 16 березня військові Росії скинули бомбу, були великі написи російською мовою «дети».

Як повідомляє агентство Reuters, знімки зроблені 14 березня. Написи – попереду і позаду будівлі.

У Maxar повідомили, що поширять нові зображення театру, як тільки вони з’являться.

Про те, що російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, 16 березня повідомила міська рада обложеного міста.

У приміщенні театру могло перебувати до 1200 людей, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов.

Кількість постраждалих наразі невідома, написав у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міська влада намагається встановити кількість жертв, але каже, що цьому заважають обстріли з боку військ Росії, які не припиняються.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.

Міноборони Росії звинуватило у підриві театру ультраправих із батальйону «Азов», не надавши ніяких доказів цього.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.​