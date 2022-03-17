«Локальні котли для мирних громадян» – Подоляк про тактику військових РФ

Російські військові, зустрівши опір Збройних сил України, змінили свою попередню тактику, яка передбачала захоплення населених пунктів. Про це 17 березня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Тактика РФ. Вʼязкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по обʼєктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти», – написав Подоляк у твітері.

«Спікерка російського МЗС Захарова заявляє, що обстріли українських міст важкою артилерією, авіацією, крилатими ракетами – постановочні натівські фейки. Все просто: багатомільйонні позови та компенсації сімʼям загиблих, строки за воєнні злочини – і Захарова повірить у правду», – припускає радник голови Офісу президента України.

Російські війська здійснили кілька спроб оточення великих українських міст, зокрема, Харкова, Чернігова, Києва. Повного оточення їм вдалося досягти лише в Маріуполі, приазовському місті з довоєнною чисельністю населення близько пів мільйона людей. Упродовж кількох останніх днів із міста стала можливою евакуація цивільних на особистому автотранспорті, але гарантій безпеки чи офіційно встановленого «зеленого коридору» ці люди не отримали. Загарбники також не пускають до міста автобуси з гуманітарною допомогою, які на зворотному шляху могли б вивезти цивільних.

16 березня російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де зокрема, діти та люди похилого віку ховалися від обстрілів, точне число жертв наразі встановити не вдається.

Міноборони Росії звинуватило у підриві театру ультраправих із батальйону «Азов», не надавши ніяких доказів цього.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.