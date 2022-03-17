Києву зараз не загрожує наступ – Арестович

Російські військові у найближчій перспективі не намагатимуться знову захопити столицю України Київ, розповів в інтервʼю Радіо Свобода радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами поблизу найбільшого міста країни та ще на кількох напрямках тривають місцеві бої тактичного значення, які не становлять серйозної загрози.

«Той самий Київ, той самий Чернігів, ті самі Суми, Харків – вони (російські військові – ред.) переважно перейшли до оборони, до утримання районів, які вони зайняли», – розповів Арестович.

Загарбники зараз продовжують концентрацію військ у напрямку Херсона, Миколаєва, Маріуполя та зони ООС, бо вважають, що там вони зможуть просунутись далі, твердить посадовець. У напрямку Києва просувань нема, тому і підкріплення військових РФ українські військові там не чекають.

«Нема чого стягувати, по-перше. По-друге, за військовою логікою, ніколи не тягнуть туди, де нема надій на успіх. Тягнуть туди, де намітився успіх. Для них це Маріуполь, можливо, зона ООС, як вони вважають. І, можливо, Миколаїв. Але не Київ…» – каже радник голови Офісу президента.

Однак досі залишається небезпека артилерійських та ракетних ударів, зокрема і в Києві.

Генштаб ЗСУ вдень 14 березня повідомляв, що Росія перегруповує війська для відновлення наступу на Київ, Кривий Ріг та Миколаїв. Водночас не припиняються обстріли столиці. Російські військові 16 березня обстріляли Подільський район Києві. А вранці 17 березня залишки збитої ракети влучили в житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».